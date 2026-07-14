لبنانی صدر اور وزیر اعظم نے سعودی عرب اور اردن پر حملوں کی مذمت کر دی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کے صدر جوزف عون نے ایک بیان میں سعودی عرب اور اردن پر حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے اور عرب ممالک میں بدامنی پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔
انہوں نے سعودی عرب، خلیجی ممالک اور اردن کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان ممالک کا امن و استحکام پورے عالمِ عرب کے امن سے جڑا ہوا ہے، اور ان کی خودمختاری پر کسی بھی قسم کا حملہ علاقائی سلامتی کو متاثر کرتا ہے۔
دوسری جانب لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے بھی سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں اس ملک کی خودمختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایسے اقدامات علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہیں۔
نواف سلام نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاض کو اپنی سرزمین، شہریوں اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے۔
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب حالیہ دنوں سعودی عرب کی جانب سے یمن پر فوجی حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جبکہ اردن کو بھی ایران کے خلاف حالیہ فوجی کارروائیوں کے دوران اپنی فضائی اور زمینی سہولتیں فراہم کرنے کے الزامات پر مزاحمتی حلقوں اور بعض علاقائی مبصرین کی تنقید کا سامنا ہے۔ اسی تناظر میں بعض حلقے سعودی عرب اور اردن پر ہونے والے حملوں کو ان دونوں ممالک کے علاقائی کردار کے ردِعمل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
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