فیصل شکر: مزاحمت صہیونی منصوبے کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے گی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حزب اللہ لبنان کے وادیٔ بقاع کے معاون علاقائی ذمہ دار حجت الاسلام سید فیصل شکر نے اپنے خطاب میں خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل پر جارحانہ پالیسیوں کو جاری رکھنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران، عراق، یمن اور لبنان پر مشتمل محورِ مزاحمت ان اقدامات کے مقابلے میں ثابت قدم رہے گا۔
انہوں نے کہا کہ اتحاد، یکجہتی اور استقامت کے سہارے مزاحمت اس جدوجہد کو جاری رکھے گی جسے انہوں نے استکباری قوتوں کے خلاف محاذ قرار دیا۔
سید فیصل شکر نے لبنان کی داخلی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کی مفاہمت یا تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ قابض قوت کے خلاف مزاحمت کا فیصلہ صرف مزاحمت ہی کا حق ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مزاحمت اپنے راستے پر ثابت قدم رہے گی اور ہر ایسے اقدام کی مخالفت کرے گی جو ان کے بقول اسرائیل کے مفادات کے حق میں ہو۔
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