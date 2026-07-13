عراق میں رہبرِ شہید کی تشییع؛ 35 گھنٹوں تک جاری رہنے والی تقریب میں ایک کروڑ افراد کی شرکت، 4 ہزار 300 صحافیوں نے کوریج کی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے میڈیا سینٹر نے رہبرِ شہید انقلابِ اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے جسدِ مطہر کی عراق میں ہونے والی تشییع کے حوالے سے ایک جامع رپورٹ جاری کی ہے، جس میں اس تاریخی تقریب کی مختلف جہات اور انتظامات کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق رہبرِ شہید کا جسدِ مطہر منگل 16 تیر (7 جولائی) کو نجف اشرف کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچا، جہاں لاکھوں سوگواروں نے ان کا استقبال کیا۔ تشییعی مراسم کا آغاز منگل کی رات 9 بج کر 30 منٹ پر ہوا اور یہ تقریب 35 گھنٹوں تک جاری رہنے کے بعد جمعرات کی صبح 9 بجے اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران استقبال، تشییع اور وداع کے تین مراحل مکمل کیے گئے۔
رپورٹ کے مطابق نجف اشرف اور کربلائے معلیٰ میں مجموعی طور پر ایک کروڑ افراد نے شرکت کی۔ نجف اشرف میں شرکاء تقریباً 13 مربع کلومیٹر رقبے پر موجود تھے اور انہوں نے 6 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً 11 گھنٹوں میں طے کیا، جبکہ کربلائے معلیٰ میں تشییع کا راستہ 39 کلومیٹر طویل تھا، جسے تقریباً 13 گھنٹوں میں مکمل کیا گیا۔
اس تاریخی تقریب کی میڈیا کوریج کے لیے 4 ہزار 300 صحافی اور ذرائع ابلاغ کے نمائندے موجود تھے، جن میں 3 ہزار 300 عراقی جبکہ ایک ہزار غیر ملکی صحافی شامل تھے۔ الحشد الشعبی کے میڈیا سینٹر نے خصوصی انتظامات کے ذریعے میڈیا کی رہنمائی، رابطہ کاری اور تقریب کی مکمل کوریج کو یقینی بنایا۔
رپورٹ کے مطابق اس موقع پر پیشہ ورانہ کیمرے، سیٹلائٹ نشریات، براہِ راست نشریات، فضائی فلم بندی، خبروں کی تدوین و ترسیل اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر مسلسل اشاعت سمیت وسیع پیمانے پر میڈیا سہولیات فراہم کی گئیں۔ رہبرِ شہید کے جسدِ مطہر کی نجف آمد سے عراق سے روانگی تک تقریب کی براہِ راست نشریات جاری رہیں اور اس دوران کروڑوں تصاویر، ویڈیوز اور خبریں مختلف ذرائع ابلاغ پر نشر کی گئیں۔ لوگو کے بغیر ویڈیو فیڈ فراہم کیے جانے کے باعث درجنوں ٹیلی ویژن اور سیٹلائٹ چینلز نے بھی براہِ راست نشریات میں حصہ لیا۔
اسلامی ریڈیو و ٹیلی ویژن یونین اور عراق کی ریڈیو و ٹیلی ویژن یونین نے بھی اس تقریب کی خبریں دنیا تک پہنچانے میں مؤثر کردار ادا کیا، جبکہ عراق کے میڈیا و مواصلاتی ادارے اور بغداد میں ایرانی سفارت خانے کے ثقافتی مرکز نے صحافیوں کو سہولتیں فراہم کرنے میں تعاون کیا۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پیشہ ور فوٹوگرافروں، ڈیجیٹل مواد تیار کرنے والوں، رضاکار صحافیوں اور مختلف آن لائن پلیٹ فارمز نے بھی اس عظیم اجتماع کی بھرپور کوریج کی۔
الحشد الشعبی کے مطابق تقریب کے انتظامات کے لیے قائم اعلیٰ نگران کمیٹی، جس کی سربراہی احسان العوادی کر رہے تھے، نے میڈیا سمیت تمام انتظامی امور کو کامیابی سے انجام دیا۔ تقریب کے دوران الحشد الشعبی کے سربراہ فالح الفیاض اور چیف آف اسٹاف عبدالعزیز المحمداوی مسلسل موجود رہے۔
رپورٹ کے مطابق تقریب کی سکیورٹی کے لیے مشترکہ آپریشنز کمانڈ، کربلا آپریشنز کمانڈ، نجف اور کربلا پولیس، الحشد الشعبی کی فرات آپریشنز کمانڈ اور دیگر متعلقہ اداروں کے درمیان مؤثر ہم آہنگی قائم رہی، جبکہ نجف اور کربلا کی مقامی انتظامیہ، متعلقہ وزارتوں اور الحشد الشعبی کے خدماتی شعبوں نے زائرین اور شرکاء کو ضروری سہولیات فراہم کیں۔
آپ کا تبصرہ