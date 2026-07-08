بغداد یونیورسٹی کے استاد: رہبرِ شہید کی تشییع میں لاکھوں افراد کی شرکت نے امریکہ اور اسرائیل کو خوفزدہ کر دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بغداد یونیورسٹی میں علومِ سیاسی کے استاد حازم الشمری نے العہد ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے رہبرِ شہید انقلاب اسلامی کی تشییع میں عوام کی غیرمعمولی شرکت کو محورِ مزاحمت کی طاقت کا اہم ترین مظہر قرار دیا اور کہا کہ ایسے مناظر امریکہ اور صہیونی حکومت کے لیے خوف و ہراس کا باعث بن گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہر ملک کے پاس اپنی طاقت کے مخصوص عناصر ہوتے ہیں، جبکہ آج اسلامی جمہوریہ ایران، عراق، لبنان اور یمن میں جو چیز نمایاں طور پر نظر آتی ہے، وہ ان ممالک اور محورِ مزاحمت کی عوامی حمایت اور سماجی طاقت ہے۔
الشمری نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی جانب سے ایران اور لبنان کے خلاف مسلط کی گئی تباہ کن جنگ اور فوجی کارروائیاں عوامی عزم کو متزلزل کرنے میں ناکام رہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جنگیں محورِ مزاحمت کی شکست اور اس کے خاتمے کا باعث بنیں گی، لیکن عملی طور پر نتائج اس کے بالکل برعکس سامنے آئے۔
لاکھوں افراد کی شرکت؛ دشمن کے لیے خوف اور واضح پیغام
حازم الشمری نے ایران اور عراق میں رہبرِ شہید انقلاب اسلامی کی تشییع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان دنوں نجف اشرف اور کربلائے معلیٰ میں نظر آنے والے لاکھوں افراد کے اجتماعات نے دشمنوں کو خوفزدہ کر دیا ہے اور انہیں ایک نہایت واضح پیغام دیا ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ عظیم اجتماعات اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ عرب اور اسلامی اقوام ایک ہی صف میں محورِ مزاحمت کے ساتھ کھڑی ہیں اور عالمی استکبار اور صہیونی حکومت کے مقابلے میں متحد ہیں۔
عوامی طاقت؛ وہ حقیقت جسے دشمن نہ سمجھ سکا
بغداد یونیورسٹی کے استاد نے اپنے بیان کے اختتام پر کہا کہ یہی وہ بنیادی پیغام ہے جسے نہ واشنگٹن اور نہ ہی صہیونی حکومت آج تک سمجھ سکی ہے۔ یہ پیغام اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ عوامی اتحاد برقرار ہے، محورِ مزاحمت مضبوطی سے قائم ہے اور خطے کی اقوام کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی دشمن کی تمام حکمت عملیاں ناکام ہو چکی ہیں۔
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