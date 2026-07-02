مغربی ممالک عملاً روس کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سلوواکی کے وزیرِ اعظم رابرٹ فیکو نے کہا ہے کہ مغربی ممالک موجودہ صورتحال میں عملاً روس کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، رابرٹ فیکو نے کہا کہ یوکرین میں بڑی تعداد میں غیر ملکی پیشہ ور جنگجو اور ماہرین موجود ہیں، جو مغربی ممالک کے فراہم کردہ جدید ہتھیاروں اور دفاعی نظام کو چلا رہے ہیں، جس کے باعث مغرب عملی طور پر اس جنگ کا حصہ بن چکا ہے۔
انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی موجودہ جنگ کو کسی بھی صورت وسیع تر علاقائی یا عالمی تنازع میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا حل صرف مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے ممکن ہے۔
سلوواکی کے وزیرِ اعظم نے کہا کہ وہ یورپی یونین کے ان چند رہنماؤں میں شامل ہیں جو روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ ان کے بقول یورپی یونین کے بیشتر رکن ممالک جنگی پالیسی کی حمایت کر رہے ہیں۔
رابرٹ فیکو نے یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت کی حمایت بھی کی، تاہم کہا کہ اس کے لیے یوکرین کو امیدوار ممالک کے لیے مقرر تمام شرائط پوری کرنا ہوں گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین سے پہلے سربیا، مونٹی نیگرو اور البانیہ کو یورپی یونین کی رکنیت دی جانی چاہیے۔
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