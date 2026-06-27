غزہ پر اخلاقی وضاحت:غزہ سے متعلق مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پر سونیا گاندھی کی شدید تنقید

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ہفتہ کے روز مرکزی حکومت کی خارجہ پالیسی پر اپنی تنقید کو تیز کرتے ہوئے یہ دلیل دی کہ ہندوستان تیزی سے اسرائیل کی حکمت عملی کا حصہ بن رہا ہے جبکہ باقی دنیا تیزی سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔
گاندھی کے دلیرانہ تبصرے کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی کے ہفتہ کو دی انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والے ایک مضمون کی حمایت میں سامنے آیے ہیں، جس میں انھوں نے ملک سے اپنی آزاد آواز کو دوبارہ اٹھانے اور غزہ میں امن اور 'انسانی اقدار' کی وکالت کرنے کی اپیل کی ہے۔
راہل گاندھی نے ایکس پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں سی پی پی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی کے تحریر کردہ اداریہ کی بازگشت کرتے ہوئے ایک انسانی اپیل کا اعادہ کیا۔
راہل گاندھی نے کہا کہ،، "اپنے اداریے کے ذریعے، کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ سونیا گاندھی جی نے ہندوستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی آزاد خارجہ پالیسی کو دوبارہ زندہ کرے، انسانی اقدار کو برقرار رکھے، اور غزہ پر اخلاقی وضاحت پیش کرے۔"
قائد حزب اختلاف نے ہندوستان کے موجودہ سفارتی مشن کے بارے میں اپنے خدشات کو مزید تفصیل سے بیان کیا، اور الزام لگایا کہ ہندوستان ایک ایسے وقت میں خطرناک طور پر اسرائیل کی حکمت عملی کا حصہ بنتا جا رہا ہے جب دنیا کا بیشتر حصہ اس (اسرائیل) سے دوری اختیار کر رہا ہے۔
انہوں نے لکھا، "ہم اسرائیل کے تزویراتی مدار میں مزید داخل ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں جب دنیا تیزی سے اس سے دور ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ اسرائیل تاریخ میں ایک حیران کن اسٹریٹجک فیصلے کے طور پر یاد کیا جائے گا۔"
اپنے پیغام کو بنیاد بنا کر راہل گاندھی نے انسانی ضرورت پر زور دیتے ہوئے لکھا کہ، "ہندوستانی قومیت کا جذبہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے ان فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے آواز اٹھائیں جن کے بچے اس قدر بے دردی کا شکار ہوئے ہیں۔
وہیں، کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے ایکس پر ایک پوسٹ میں، سونیا گاندھی کی تحریر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح موجودہ خارجہ پالیسی نے ہندوستان نے ایران اور مشرق وسطیٰ میں کلیدی شراکت داروں کے درمیان اپنی روایتی حیثیت کو کھو دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ، "ہم نے خود کو عالمی رائے عامہ سے بھی دور کر لیا ہے۔"
کھرگے نے لکھا، "ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے جن کے بچوں کو بے دردی سے نشانہ بنایا گیا ہے، کے لیے مودی حکومت کی خاموشی اور بے عملی کو سونیا گاندھی کا اشتعال انگیز مضمون اس بات کی واضح یاد دہانی ہے کہ کس طرح ہماری موجودہ خارجہ پالیسی نے فلسطین، ایران اور مشرق وسطیٰ میں ہمارے تاریخی اتحادیوں کو دور کر دیا ہے۔
اپنے مضمون میں کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے غزہ اور مغربی کنارے میں جاری انسانی بحران پر مودی حکومت کے موقف پر بھی سوال اٹھایا۔
سونیا گاندھی نے دلیل دی کہ موجودہ انتظامیہ کا عوامی مقام نہ ہونا ہندوستان کے قومی مفادات اور اخلاقی روایات سے مطابقت نہیں رکھتا۔
راہل گاندھی اور کھرگے کے علاوہ پرینکا گاندھی واڈرا نے بھی سونیا گاندھی کے مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی پوسٹ میں غزہ سے متعلق مودی حکومت کی موجودہ خارجہ پالیسی کے نقطہ نظر میں تبدیلی کی فوری ضرورت پر زور دیا۔
پرینکا گاندھی نے لکھا، "قومی مفاد کا حساب کتاب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم غزہ میں اسرائیلی حکومت کے نسل کشی کے اقدامات اور مقبوضہ مغربی کنارے میں لاکھوں فلسطینی خاندانوں کی وحشیانہ نقل مکانی اور بے گھر ہونے کے خلاف عالمی رائے عامہ کا جواب دیں۔ مودی حکومت کی مسلسل خاموشی کو محض عقلی یا اخلاقی طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔" : کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی
بی جے پی نے ہفتہ کے روز غزہ تنازعہ پر مرکز کی "خاموشی اور بے عملی" پر کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کے مضمون پر کانگریس پر جوابی حملہ کیا۔بھگوا پارٹی نے سونیا پر الزام لگایا کہ وہ اس مسئلہ پر ہندوستان کے موقف کے بارے میں "غلط معلومات اور اصل حقیقت کو چھپانے" کی کوشش کر رہی ہیں۔
حکمراں جماعت نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان نے غزہ اور فلسطین کے مسئلہ پر اپنا موقف مسلسل بیان کیا ہے، انسانی امداد میں توسیع کی ہے، اور جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حق میں ووٹ دیا ہے۔
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