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ذوالقدر: رہبرِ شہید اور ایران کے شہداء کے قاتل اپنے انجام کو پہنچیں گے

1 جولائی 2026 - 16:37
News ID: 1834120
ذوالقدر: رہبرِ شہید اور ایران کے شہداء کے قاتل اپنے انجام کو پہنچیں گے

ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے کہا ہے کہ رہبرِ شہید اور ایران کے مظلوم شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور اس جرم کے منصوبہ سازوں اور ذمہ داروں کو جلد اپنے کیے کی سزا ملے گی۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے بدھ 1 جولائی کو اپنے ایک پیغام میں کہا کہ رہبرِ شہید کی آخری گھڑی میں بندھی ہوئی مٹھی ایران کے قومی سلامتی کے نظریے کی دائمی علامت بن چکی ہے۔

انہوں نے کہا کہ رہبرِ شہید اور ایران کے مظلوم شہداء کے پاک خون کا انتقام لینے کا معاملہ ابھی کھلا ہوا ہے اور اس جرم کے منصوبہ سازوں اور عملی طور پر اس میں ملوث عناصر کو مناسب وقت پر، جو زیادہ دور نہیں، اپنے انجام تک پہنچایا جائے گا۔

ذوالقدر نے مزید کہا کہ اس جرم میں ملوث افراد کو صالح اور ذمہ دار عناصر کے ہاتھوں ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔

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