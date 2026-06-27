جبل لبنان کے مختلف علاقوں میں مجالس کا انعقاد

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شہر کیفون اور علاقے سبلین میں واقع مجمع البحار میں پرچمِ حسینی بلند کرنے کی تقریبات منعقد ہوئیں، جن میں علما، سیاسی و سماجی شخصیات، شہداء کے اہلِ خانہ اور بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ تلاوتِ قرآن کے بعد مقررین نے واقعۂ کربلا کے اہداف پر روشنی ڈالتے ہوئے امام حسینؑ کے مشن، ایثار، مزاحمت اور حسینی شعائر کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر پرچمِ حسینی کو ایک روحانی اور سوگوار ماحول میں بلند کیا گیا۔
اسی طرح الوردانیہ، جون اور الجیہ کے علاقوں میں وسیع عاشورائی جلوس بھی نکالے گئے، جن میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے حسینی پرچم اٹھا کر نوحہ خوانی اور عاشورائی نعرے بلند کیے اور ان جلوسوں کے دوران ظلم کے مقابلے، حق کے دفاع اور انسانی وقار کے تحفظ جیسے اصولوں سے وابستگی کا اظہار کیا۔
منتظمین کے مطابق عاشورہ کی یہ تقریبات امام حسینؑ کے ساتھ تجدیدِ عہد اور کربلا کے پیغام کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ تمام پروگرام وسیع عوامی شرکت کے ساتھ مذہبی اور سوگوار ماحول میں منعقد کیے گئے، جن میں مرثیہ خوانی اور مجالسِ عزاء کا بھی اہتمام کیا گیا۔
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