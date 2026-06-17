چین نے ایران اور لبنان کے لیے انسانی امداد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ترجمان چینی وزارت خارجہ لِن جیان (Lin Jian) کا کہنا ہے کہ ایران تنازع اور اس کے مشرقِ وسطیٰ پر اثرات سے پیدا ہونے والے انسانی بحران پر چین کو گہرا دکھ ہے۔
اُنہوں نے کہا کہ ایران اور لبنان کے عوام کا معیارِ زندگی بہتر بنانے کے لیے چین انسانی امداد فراہم کرے گا۔
ترجمان چینی وزارتِ خارجہ لِن جیان (Lin Jian) کا کہنا ہے کہ چین مشرقِ وسطیٰ کے ممالک کا اچھا دوست ہے اور امن مذاکرات کی حمایت جاری رکھے گا۔
اُنہوں نے یہ بھی کہا کہ چین خطے میں جلد امن و استحکام کی بحالی کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔
آپ کا تبصرہ