امریکی مذاکراتی ٹیم کو سوئٹزرلینڈ  میں تعینات کیا جا رہا ہے:امریکی نائب صدر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی نائب صدر J. D. Vance نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے امریکی تکنیکی اور مذاکراتی ٹیم کو سوئٹزرلینڈ میں تعینات کیا جا رہا ہے۔
اپنے حالیہ بیان میں جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے ساتھ طے پانے والے فہم و تفہیم کے بعد 60 روزہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جس کے دوران امریکی ماہرین اور مذاکرات کار سوئٹزرلینڈ میں براہِ راست تکنیکی اور جوہری مذاکرات کی نگرانی کریں گے۔ انہوں نے یہ امکان بھی ظاہر کیا کہ وہ خود بھی مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کا دورہ کر سکتے ہیں۔
وینس نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ شب آبنائے ہرمز سے تقریباً 12.5 ملین بیرل تیل کی ترسیل ہوئی، جو ان کے بقول ایران کے خلاف جنگ کے آغاز کے بعد سب سے زیادہ یومیہ مقدار ہے۔
انہوں نے مجوزہ حتمی معاہدے کے حوالے سے کہا کہ واشنگٹن بعض اضافی شرائط پر بھی زور دے رہا ہے، جبکہ امریکی انتظامیہ کے پاس کانگریس کی منظوری کے بغیر بعض پابندیوں کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اختیار موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو پابندیاں دوبارہ نافذ کی جا سکتی ہیں۔
اپنے بیان میں امریکی نائب صدر نے اسرائیلی حکومت پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات حتمی مرحلے کے قریب پہنچ چکے تھے، تاہم خطے میں ہونے والی بعض فوجی کارروائیوں نے اس عمل کو متاثر کیا۔
وینس نے مزید کہا کہ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اور طاقتور اتحادی ہے اور حالیہ مہینوں میں اسرائیل کو فراہم کیے جانے والے دفاعی وسائل کا بڑا حصہ امریکی معاونت سے ممکن ہوا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی حکام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اہم اتحادی کے خلاف عوامی تنقید سے گریز کریں۔
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