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اسلامی جمہوریہ ایران کے منجمد اثاثے

ایران کے منجمد اثاثوں کی مقدار پر امریکی اخبار کی رپورٹ

18 جون 2026 - 21:20
News ID: 1828943
ایران کے منجمد اثاثوں کی مقدار پر امریکی اخبار کی رپورٹ

امریکی اخبار نے مختلف ممالک میں ایران کے 93 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں کی تفصیل جاری کی ہے جن میں وہ رقوم شامل نہيں ہیں جو بعض یورپی ممالک اور خلیج فارس کی عرب ریاستوں میں بند ہیں۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں ایران کے ان اثاثوں کی فہرست جاری کی ہے جنہیں ـ ٹرمپ کے بقول ـ ظالمانہ طریقے سے ـ روک لیا گیا ہے:

- چین: 50 ارب ڈالر

- عراق: 15 ارب ڈالر

- جنوبی کوریا: 7 ارب ڈالر

- بھارت: 7 ارب ڈالر

- قطر: 6 ارب ڈالر

- جاپان: 3 ارب ڈالر

- امریکہ: 2 ارب ڈالر

- لگزمبرگ: 2 ارب ڈالر

- عمان: 1 ارب ڈالر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مجموعی رقم: 93 ارب ڈالر

مذکورہ بالا رقوم میں میں رقوم شامل نہيں ہیں جو بعض یورپی ممالک اور خلیج فارس کی عرب ریاستوں میں بند ہیں۔

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