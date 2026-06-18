ایران کے منجمد اثاثوں کی مقدار پر امریکی اخبار کی رپورٹ

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں ایران کے ان اثاثوں کی فہرست جاری کی ہے جنہیں ـ ٹرمپ کے بقول ـ ظالمانہ طریقے سے ـ روک لیا گیا ہے:
- چین: 50 ارب ڈالر
- عراق: 15 ارب ڈالر
- جنوبی کوریا: 7 ارب ڈالر
- بھارت: 7 ارب ڈالر
- قطر: 6 ارب ڈالر
- جاپان: 3 ارب ڈالر
- امریکہ: 2 ارب ڈالر
- لگزمبرگ: 2 ارب ڈالر
- عمان: 1 ارب ڈالر
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مجموعی رقم: 93 ارب ڈالر
مذکورہ بالا رقوم میں میں رقوم شامل نہيں ہیں جو بعض یورپی ممالک اور خلیج فارس کی عرب ریاستوں میں بند ہیں۔
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