ایرانی قوم اپنی سلامتی، آزادی اور عزت کا کسی طاقت کے ساتھ سودا نہیں کرے گی

اہل بیت نیوز ایجسنی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مرکزی ہیڈ کواٹر خاتم الانبیاء (ص) کے کمانڈر علی عبداللہی نے کہا ہے کہ شہدائے اقتدار کا پیغام ایرانی قوم اور دشمنوں دونوں کے لیے واضح ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے الٰہی ایمان، قومی یکجہتی اور دفاعی صلاحیتوں کے بل پر ترقی اور طاقت کے راستے پر پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ گامزن رہے گا۔
مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کی جانب سے جاری بیان کے مطابق، سرلشکر علی عبداللہی نے سپہ سالار شہید علی شادمانی اور ایران کے دیگر شہدائے اقتدار کی پہلی برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایرانی قوم نے مسلح افواج کی حمایت، ولایت سے وفاداری اور شہداء کے خون کا حق ادا کرنے کے لیے بے مثال اتحاد اور عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ 23 خرداد ایران کے خلاف صہیونی اور امریکی جارحیت کے آغاز کی یاد دلاتا ہے اور یہ دن اس حقیقت کی علامت ہے کہ ایرانی قوم اپنی سلامتی، آزادی اور قومی وقار کو کسی بھی طاقت کے ہاتھ فروخت نہیں کرے گی۔
سرلشکر عبداللہی نے کہا کہ اس موقع پر ایران کے شہدائے اقتدار، بالخصوص سپہ سالار شہید علی شادمانی کو خراجِ عقیدت پیش کیا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام، انقلاب اور وطن کے دفاع کے لیے وقف کر دی۔
انہوں نے بتایا کہ شہید علی شادمانی دفاعِ مقدس کے ممتاز کمانڈروں میں شمار ہوتے تھے اور مختلف عسکری ذمہ داریوں سے لے کر مرکزی قرارگاہ خاتم الانبیاء (ص) میں اہم تزویراتی کردار ادا کرتے رہے۔ ان کی قیادت، بصیرت، تجربہ اور قومی دفاع کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
کمانڈر نے مزید کہا کہ شہید شادمانی کی نمایاں خصوصیات میں اخلاص، دیانت داری، بہادری، ولایت سے وابستگی، انقلابی سوچ، عوام دوستی اور رہنمائی کی صلاحیت شامل تھیں، جس نے انہیں مسلح افواج اور نوجوان نسل کے لیے ایک مثالی شخصیت بنا دیا۔
کمانڈر علی عبداللہی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ آج شہدائے اقتدار کا پیغام واضح ہے کہ ایران اسلامی اپنے الٰہی ایمان، مخلص انسانی سرمایہ، مقامی دفاعی طاقت اور قومی اتحاد کی بنیاد پر عزت، سلامتی، طاقت اور ترقی کے سفر کو مزید مضبوطی اور وقار کے ساتھ جاری رکھے گا۔
انہوں نے اپنے پیغام کے اختتام پر شہید علی شادمانی اور دیگر شہدائے اقتدار کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے قومی سلامتی کے تحفظ، دفاعی بازدار قوت کے فروغ اور انقلاب اسلامی کے اہداف کے دفاع کے عزم کا اعادہ کیا اور شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔
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