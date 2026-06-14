آئندہ ایک دو روز میں جنیوا یا کسی اور مقام کے دورے کا کوئی منصوبہ نہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ آئندہ ایک یا دو دن کے دوران جنیوا یا کسی دوسرے مقام کے دورے کا کوئی پروگرام موجود نہیں، تاہم مجوزہ مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دیے جانے کے امکانات کافی زیادہ ہیں۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے وزیر خارجہ کے اس بیان کے حوالے سے سوال کا جواب دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ "ہم کبھی بھی اس قدر کسی مفاہمت کے قریب نہیں تھے"۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مفاہمتی یادداشت کے حتمی ہونے کا امکان مضبوط ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے پر دستخط کے حتمی وقت کے بارے میں ابھی انتظار کرنا ہوگا اور اس حوالے سے مناسب وقت پر مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔
ایک اور سوال کے جواب میں، جس میں بعض ذرائع ابلاغ کی جانب سے ایرانی مذاکراتی وفد کے جنیوا یا اسلام آباد کے ممکنہ دورے کی خبروں کا ذکر کیا گیا تھا، بقائی نے واضح کیا کہ فی الحال آئندہ ایک یا دو روز میں جنیوا یا کسی اور مقام کے سفر کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
ترجمان وزارت خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مذاکراتی عمل جاری ہے اور متعلقہ معاملات پر پیش رفت ہونے کی صورت میں عوام کو بروقت آگاہ کیا جائے گا۔
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