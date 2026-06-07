بقائی:میناب امریکہ اور اسرائیل کے جرائم کی ایک مثال ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ بچے جنگوں کے سب سے پہلے اور معصوم ترین متاثرین ہوتے ہیں، اور میناب کا سانحہ امریکہ اور اسرائیل کے "سینکڑوں جرائم" میں سے ایک مثال ہے۔
وہ عالمی یومِ معصومینِ جنگ کے موقع پر منعقدہ تقریب اور "شہدائے میناب" کی یاد میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بعض بچے گولی، بم اور میزائل کا نشانہ بنتے ہیں، جبکہ کئی پوری زندگی جنگ کے جسمانی اور نفسیاتی اثرات کے ساتھ گزارتے ہیں، اور کچھ اپنے والدین کی جدائی کا دکھ سہتے ہیں۔
اسماعیل بقائی نے میناب کے شہید بچوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جسمانی زندگی مختصر تھی لیکن ان کی یاد ایک پوری قوم کی اجتماعی حافظے کا حصہ بن چکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ میناب کا واقعہ ان کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کا ایک نمونہ ہے، اور اسی طرح کے واقعات ملک کے دیگر علاقوں میں بھی پیش آئے۔
ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ جنگیں صرف جانی نقصان نہیں بلکہ اجتماعی یادداشت، امیدوں اور مستقبل کے خوابوں کو بھی متاثر کرتی ہیں، اور ان کی حفاظت ایک قومی اور انسانی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کے مختلف خطوں میں بچے آج بھی جنگ، غربت اور ناانصافی کا شکار ہیں، اور یہ مسئلہ صرف ترقی پذیر ممالک تک محدود نہیں۔
اسماعیل بقائی کے مطابق بچوں کے حقوق کا تحفظ اور امن کا قیام عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور منصفانہ دنیا قائم کی جا سکے۔
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