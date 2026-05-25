محمد باقر قالیباف مسلسل ساتویں سال بھی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر منتخب

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران میں ہونے والے پارلیمنٹ کے اہم انتخاب میں محمد باقر قالیباف ایک بار پھر اکثریتی ووٹوں کے ساتھ اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں، یوں وہ مسلسل ساتویں سال اس عہدے پر برقرار رہیں گے۔
تفصیلات کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اجلاسیہ سوم کے لیے اسپیکر کے انتخاب میں مختلف امیدواروں نے حصہ لیا۔ ان میں قالیباف کے علاوہ حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی اور عثمان سالاری بھی شامل تھے۔
تاہم حتمی نتیجے میں قالیباف نے واضح برتری حاصل کرتے ہوئے 271 میں سے 235 ووٹ حاصل کیے اور ایک بار پھر ایوانِ پارلیمنٹ کی قیادت اپنے نام کر لی۔
ان کے مقابل امیدواروں کو بہت کم حمایت ملی؛ نقدعلی کو 29 ووٹ اور سالاری کو صرف 7 ووٹ ملے، جبکہ 5 ووٹ خالی ڈالے گئے۔
ایرانی آئین کے مطابق پارلیمنٹ کی سپیکرشپ اور دیگر عہدیداران ہر سال منتخب کیے جاتے ہیں، لیکن قالیباف گزشتہ کئی برسوں سے اس اہم منصب پر مسلسل فائز ہیں—پہلے مجلس یازدہم اور اب مجلس دوازدہم میں بھی وہ قیادت سنبھالے ہوئے ہیں۔
اس تازہ انتخاب نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ میں قالیباف کی سیاسی گرفت اور اثر و رسوخ بدستور مضبوط ہے۔
