عوامی وابستگی اور فعال سفارتکاری شہید رئیسی کی نمایاں خصوصیات تھیں:رہبر انقلاب اسلامی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے رہبرِ انقلاب آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنہ ای نے شہید صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر شہدائے خدمت کی دوسری برسی کے موقع پر ایک اہم پیغام جاری کیا ہے۔
اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ شہید رئیسی کی نمایاں خصوصیات میں ذمہ داری، نوجوانوں کو آگے لانا، انصاف پر توجہ، فعال اور مفید سفارتکاری، اور خاص طور پر عوامی وابستگی شامل تھیں۔ ان خصوصیات نے ایران کے دوستوں، مزاحمتی محاذ کے مجاہدین اور نظام کے خیرخواہوں کو حوصلہ دیا۔
رہبرِ انقلاب نے کہا کہ شہید رئیسی کی شخصیت روحانیت اور خلوص سے بھرپور تھی، جس کی وجہ سے عوام نے ان سے غیرمعمولی محبت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید رئیسی کی آخری رسومات میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت اس عوامی محبت کا واضح ثبوت تھی۔
پیغام میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ان تمام شہداء کو بھی خراجِ عقیدت پیش کیا گیا جنہوں نے ملک اور عوام کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کیں۔
آیت اللہ خامنہ ای نے موجودہ حالات میں ایرانی قوم کی مزاحمت کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمام حکومتی اداروں اور عہدیداروں پر لازم ہے کہ وہ عوامی مسائل، خصوصاً معیشت اور روزمرہ مشکلات کے حل کے لیے مزید سنجیدگی اور محنت سے کام کریں۔
پیغام کے آخر میں انہوں نے شہدائے خدمت کے لیے رحمت اور ایرانی عوام کی خدمت کرنے والوں کے لیے کامیابی کی دعا کی۔
