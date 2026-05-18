عالمی منڈی میں تیل کی قیمت دوبارہ 110 ڈالر سے تجاوز کر گئی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے، جہاں برینٹ خام تیل کی قیمت 110 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران یہ چوتھی بار ہے کہ تیل کی قیمت اس سطح تک پہنچی ہے۔
رپورٹس کے مطابق عالمی توانائی منڈی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال تیل کی قیمتوں میں اضافے کی اہم وجوہات سمجھی جا رہی ہیں۔ حالیہ مہینوں میں قیمتوں میں تقریباً 45 ڈالر فی بیرل اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خطے میں جاری تنازعات، سپلائی کے خدشات اور عالمی منڈی میں غیر یقینی صورتحال نے سرمایہ کاروں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، جس کے باعث خام تیل کی قیمتیں مسلسل بلند سطح پر برقرار ہیں۔
ماہرین کے مطابق اگر کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا تو توانائی کی عالمی منڈی پر اس کے مزید گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جس سے ایندھن اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں بھی اضافہ متوقع ہے۔
