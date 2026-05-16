ایران کو جنگ کے بعد ایک بڑی طاقت کے طور پر تسلیم کیا جائے گا، نائب صدر اول

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب صدر اول ڈاکٹر محمد رضا عارف نے ملک کے خلائی ادارے کے دورے کے دوران کہا:
- آبنائے ہرمز اسلامی جمہوریہ ایران کا قومی اثاثہ ہے جس سے ایران کبھی بھی چشم پوشی نہیں کرے گا۔
- اسلامی جمہوریہ ایران آج ایک سپر پاور ہے، لیکن سپر پاور ہونے سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی مغربی دنیا اور استعماری قوتوں کی طرح طاقت کے استعمال کے ذریعے من مانیوں کا راستہ اپنائیں گے؛ بلکہ ہم نسل، مذہب اور قومیت سے بالاتر ہو کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔
- ایران کے حوالے سے دشمن کی حکمت عملی ہمیشہ غلط رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ایران میں کون انچارج ہے، میں دشمن کو جواب دوں گا کہ ایران میں لوگ عظیم ہیں اور چوکس و ہوشیار ہیں، وہ تقریباً 80 راتوں تک سڑکوں پر موجود ہیں اور ملک اور نظام کا دفاع کر رہے ہیں، ہماری قوم دنیا میں منفرد ہے۔
- دشمن نے ہمارے عظیم رہبر کو شہید کیا، لیکن عوام نے رہبر شہید خون کے بدولت دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا۔
- دشمن کی حکمت عملی بنیادی ڈھانچے اور علمی و علمی مراکز کو نقصان پہنچانا تھی کیونکہ دشمنوں کو ایرانی سائنس اور علم کے مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے برعکس ہماری حکمت عملی نہ صرف ان مراکز اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کرنا ہے بلکہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انہیں بہتر اور جدید بنانا ہے۔
- ایران جنگ کے بعد بڑی طاقت کے طور پر ابھرے گا اور ہم ملک کی نئی پوزیشن کے تناسب سے منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں۔
