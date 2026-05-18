بغداد کا دوٹوک مؤقف: عراقی سرزمین کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،عراقی حکومت نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گی۔
عراقی مسلح افواج کے کمانڈر کے ترجمان صباح النعمان نے اپنے بیان میں کہا کہ بغداد کی پالیسی واضح اور غیر مبہم ہے، اور عراق ہرگز یہ قبول نہیں کرے گا کہ اس کی سرزمین کسی ملک پر حملے یا کشیدگی بڑھانے کے لیے پلیٹ فارم بنے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ عراق خطے میں استحکام اور امن کا خواہاں ہے، اسی لیے حکومت کسی بھی ایسی سرگرمی کو روکنے کے لیے پرعزم ہے جو علاقائی تنازعات کو مزید بڑھا سکتی ہو۔
عراقی حکام کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی اور فوجی تناؤ میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
