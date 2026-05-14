ٹرمپ ایران کے مقابلے میں توقّف سے دوچار ہے، اور چین بھی اس کو جانتا ہے، ہاآرتص

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ صہیونی اخبار ہاآرتص نے لکھا:
- وائٹ ہاؤس کو توقع تھی کہ پابندیاں اور فوجی دباؤ ایران کو پسپا ہونے پر آمادہ کرے، لیکن اب
- ٹرمپ ایسے حال میں شی جن پنگ کے ساتھ مذاکرات کے لئے جا رہا ہے کہ اس کو وربارگیننگ کے لئے اوزاروں کی قلت کا سامنا ہے اور
- چین کی ثالثی پر انحصار کرنے پر مجبور ہے۔
- شی جن پنگ بھی جانتے ہیں کہ ٹرمپ کے ہاتھ خالی ہیں۔
ادھر سینئر جاپانی سفارتکار "مٹسوگو سائٹو Mitsugu Saito" نے کہا ہے:
- موجودہ جنگ تحمل اور برداشت کی جنگ ہے۔
- ایران کم از کم اگلے تین مہینوں تک بحری ناکہ بندی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں
- عملے کی تھکاوٹ کی وجہ سے جرالڈ فورڈ کیریئر کی واپسی امریکی فوج کی فرسودگی، اور اور ایران کے خلاف ٹرمپ کے فوجی آپشنز کے کمزور پڑنے کی علامت ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ