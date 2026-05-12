آبنائے ہرمز کی بندش امریکی دفاعی بجٹ پر بھاری پڑنے لگی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی اخبار بلومبرگ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش کے باعث امریکی بحریہ کو بڑھتے ہوئے اخراجات کا سامنا ہے، جبکہ خطے میں تجارتی جہاز رانی بھی مکمل طور پر متاثر ہو چکی ہے۔
رپورٹ کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے والی تجارتی سرگرمیاں بدستور معطل ہیں، جس کے باعث عالمی توانائی منڈیوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔
بلومبرگ نے مزید انکشاف کیا کہ امریکی حکومت نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے اسٹریٹجک آئل ذخائر سے 53 ملین سے زائد بیرل تیل جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق ایران کے خلاف جنگی صورتحال کے باعث پیدا ہونے والے معاشی دباؤ کو کم کرنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا۔
مزید بتایا گیا کہ کئی بڑی تیل کمپنیوں نے جاری کیے گئے تیل کے تقریباً 58 فیصد حصے حاصل کیے ہیں۔
ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے تسلسل سے نہ صرف عالمی معیشت بلکہ امریکی دفاعی اخراجات پر بھی گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
آپ کا تبصرہ