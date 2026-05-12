12 مئی 2026 - 11:28
مآخذ: ابنا
علی اکبر ولایتی کا ٹرمپ کو منہ توڑ جواب، ہم نے تم کو میدان جنگ میں شکست دی ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر برائے بین الاقوامی امور علی اکبر ولایتی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کو عملی میدان میں شکست دی ہے۔

ولایتی کے مطابق ٹرمپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران اب پہلے جیسا نہیں رہا اور جنگ بندی  سے متعلق بلند و بانگ باتیں کر رہے ہیں، تاہم یہ بیانات زمینی حقائق کے برعکس ہیں۔

انہوں نے کہا کہ امریکی پینٹاگون کی جانب سے نقصانات کو چھپانے کے دعوے خود امریکہ کی پالیسیوں پر سوالیہ نشان ہیں، جبکہ ایران کو کمزور سمجھنا ایک سنگین غلطی ہے۔

ولایتی نے مزید کہا کہ امریکہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خطے کے نئے جغرافیائی سیاسی نظام کو اپنے مفاد میں ڈھال نہیں سکتا۔

ان کے مطابق ایران نے نہ صرف سیاسی محاذ پر بلکہ عملی میدان میں بھی برتری ثابت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اپنی پوزیشن مستحکم نہیں رکھ سکا۔

