بھارت میں اب مذاکرات کی باتیں کرنے والی آوازیں مثبت پیش رفت ہیں: پاکستان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان نے بھارت میں مذاکرات کی باتیں کرنے والی آوازوں کو مثبت پیش رفت قرار دیدیا۔ ترجمان کے مطابق امریکا اور چین میں رابطوں کو دیکھ رہے ہیں، وزیراعظم کے دورہ چین سے متعلق تاریخ فائنل ہونے پر اعلان کریں گے، پاکستان خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کیلئے سفارتکاری اور بامعنی مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت میں اب مذاکرات کی باتیں کرنے والی آوازیں مثبت پیش رفت ہیں، ان آوازوں پر بھارتی حکومت کے مثبت ردعمل کے منتظر ہیں، ٹریک ٹو یا بیک ڈور رابطوں کا علم نہیں ہے۔
پاکستان نے بنوں فتح خیل پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ معاملے پر افغان ناظم الامور کو طلب کر کہ دی مارش کیا گیا، ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملےکی منصوبہ بندی افغان سرزمین سے کی گئی، پاکستان دہشتگرد نیٹ ورکس اور سہولت کاروں کے خاتمے کیلئے پرعزم ہے۔
