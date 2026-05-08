نئی عالمی ترتیب؛

مستقبل میں استعماری اور استحصالی پالیسی کی گنجائش نہیں ہے، صدر پزشکیان + تصویر

9 مئی 2026 - 00:29
صدر اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا: دنیا کے مستقبل میں استعماری اور استحصالی پالیسی کی گنجائش نہیں ہے، / جس قدر کہ رواداری ہمارے عوام کی ثقافت کی گہرائیوں میں پیوست ہے، ظلم کے خلاف جدوجہد بھی اس سرمین کی تاریخ چمک رہی ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ صدر اسلامی جمہوریہ ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلّمہ پالیسی، باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ہے، اور دنیا کے مستقبل میں استعمار اور استحصال کی پالیسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

صدر پزشکیان نے ایکس نیٹ ورک پر لکھا:

- اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلّمہ پالیسی، باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ہے۔

- دنیا کے مستقبل میں استعمار اور استحصال کی پالیسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

- جس قدر کہ رواداری ہمارے عوام کی ثقافت کی گہرائیوں میں پیوست ہے، ظلم کے خلاف جدوجہد بھی اس سرمین کی تاریخ چمک رہی ہے۔

- یہ شناخت، ایران کا نام بلند رکھنے کے لئے، قائم و دائم رہے گی۔

