امریکہ کا الاسکا میں بڑے فوجی اڈے کی توسیع کے لیے 7 ارب ڈالر کا منصوبہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، پینٹاگون نے اپنے فوجی انفراسٹرکچر کو جدید بنانے کے لیے ایک بڑا منصوبہ پیش کیا ہے جس کے تحت الاسکا میں واقع ایک اہم فوجی اڈے کی توسیع اور نوسازی کی جائے گی۔
امریکی دفاعی حکام کے مطابق اس منصوبے کے لیے مجموعی طور پر تقریباً 7 ارب ڈالر کی فنڈنگ طلب کی گئی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں 2027 کے مالی سال کے دوران 2.066 ارب ڈالر خرچ کیے جائیں گے، جس سے وہاں ایک جدید “فائٹر جیٹ سٹی” تعمیر کیا جائے گا۔
یہ منصوبہ المینڈورف-ریچرڈسن مشترکہ فوجی اڈہ میں نافذ کیا جائے گا، جو امریکی فضائیہ کے پیسفک کمانڈ کا ایک اہم مرکز ہے۔
رپورٹ کے مطابق الاسکا میں یہ اڈہ امریکہ کی شمالی اور بحرالکاہل خطے میں فوجی موجودگی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی اپگریڈیشن کو اسٹریٹیجک دفاعی منصوبوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔
