آبناے ہرمز ٹرمپ کے خیالی بیانات سے نہیں چلتا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،پارلیمنٹ قومی سلامتی کونسل اور خارجہ پالیسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ تنگہ ہرمز اور خلیج فارس ٹرمپ کے خیالی اور مبہم بیانات سے نہیں چلائے جا سکتے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ کی جانب سے نئے سمندری انتظامات میں کسی بھی مداخلت کو آتش بس کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ عزیزی نے مزید کہا کہ کوئی بھی سرزنش یا الزام تراشی کے کھیل کو قابلِ یقین نہیں مانتا۔
چند گھنٹے قبل، سابق امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ تنگہ ہرمز میں کشتیوں کی نقل و حرکت کو آزاد کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے اور یہ کارروائی آج صبح سے شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے مذاکرات کی جانب بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی نمائندے ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات کر رہے ہیں جو سب کے لیے فائدہ مند نتائج لا سکتے ہیں۔
آپ کا تبصرہ