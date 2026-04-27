صہیونی صدر نے نیتن یاہو کی معافی کی درخواست مسترد کر دی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،صہیونی صدر اسحاق ہرزوگ نے بنیامین نیتن یاہو کی جانب سے دائر کی گئی معافی کی درخواست کو فی الحال مسترد کر دیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے معافی کی درخواست کو عارضی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا، اور نیتن یاہو کو اپنے مقدمات کے حوالے سے اسرائیلی سپریم کورٹ کے ساتھ قانونی سمجھوتے کی طرف جانا چاہیے۔
نیتن یاہو طویل عرصے سے بدعنوانی کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور ان پر الزام ہے کہ وہ ان مقدمات سے بچنے کی کوششوں کے ذریعے اپنی سیاسی بقا کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
آپ کا تبصرہ