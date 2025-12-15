انصاراللہ یمن کا اسرائیل کو غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر سخت انتباہ

صنعا میں انصاراللہ یمن کی وزارتِ خارجہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی بند کرے اور انسانی امداد کے راستے کھولے۔
اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صنعا میں انصاراللہ یمن کی وزارتِ خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اب بھی فلسطینی عوام پر جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔
بیان میں بتایا گیا کہ حالیہ جنگ بندی میں حماس کی عسکری شاخ، الازالدین القسام بریگیڈ کے کمانڈر رائد سعد کو نشانہ بنایا گیا۔
وزارتِ خارجہ نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی کے جرائم جاری ہیں اور ہر روز درجنوں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل نے انسانی امداد کے داخلے کے وعدے پورے نہیں کیے اور غزہ میں محاصرہ اور جارحیت بند نہیں کی۔
انصاراللہ یمن نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی کارروائیاں مغربی علاقے میں بھی کشیدگی بڑھا رہی ہیں، جن میں فلسطینیوں کو نشانہ بنانا، ان کے مکانات اور املاک کو تباہ کرنا اور غیر قانونی بستیوں کی تعمیر شامل ہے۔
صنعا کی وزارتِ خارجہ نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو مکمل طور پر جنگ بندی کی پابندی، انسانی امداد کی بلا روک ٹوک رسائی، اور مغربی کنارہ میں تمام جارحیت اور بستی سازی بند کرنے پر مجبور کرے۔
بیان کے آخر میں یمن نے ایک بار پھر کہا کہ اس کا موقف فلسطینی عوام اور ان کے جائز حق کی مکمل حمایت میں مستقل ہے۔
