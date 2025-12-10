یمن: علاقائی اور بین الاقوامی دباؤ کے بعد جنوبی عبوری کونسل نے حضرموت کے تیل والے علاقوں سے محدود انخلا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ امارات کے حمایت یافتہ جنوبی عبوری کونسل کی ایک برگیڈ نے وادی حضرموت کے فلاتِ نفتی کے اطراف سے گذشتہ روز محدود انخلا کیا۔ یہ انخلا علاقائی اور بین الاقوامی دباؤ کے بعد عمل میں آیا۔ اس سے قبل، جنوبی عبوری کونسل نے پچھلے ہفتے تیزی سے کیے گئے حملے کے بعد پہلی ملٹری ریجن کی کئی پوسٹس اور کیمپوں سے خودبخود نکلنے سے انکار کیا تھا۔
مقامی لوگوں کی جاری کردہ ویڈیوز میں چند سعودی آپاچی ہیلی کاپٹر العبر اور الخشعہ علاقوں میں پرواز کرتے دکھائی دیتے ہیں؛ یہ علاقے وہی ہیں جہاں ریاض کے ماتحت ’’درع الوطن‘‘ فورسز بین الاقوامی شاہراہ اور الودیعہ سرحدی گذرگاہ کی حفاظت پر مامور ہیں۔
روزنامہ الاخبار نے بترومسیلہ کمپنی اور حضرموت قبائلی اتحاد کے ذاتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ جنوبی عبوری کونسل نے فلات کے کچھ تیل کے میدانوں کے گرد سے جزوی انخلا کیا، اور انخلا کرنے والی گردان بترومسیلہ کے میدانوں پر قابض تھی۔
یہ انخلا اس وقت سامنے آیا جب الودیعہ میں ایک سعودی کمیٹی پہنچی؛ اس کمیٹی میں حضرموت کے قبائل کے نمائندے اور وادی کے امور کے معاون گورنر سعد بن عثمان العمودی شامل تھے اور انہوں نے تیل کی تنصیبات کے تحفظ پر بات چیت کی۔
جنوبی رہنما عبدالفتاح جماجم نے بتایا کہ اس کمیٹی نے قبائل کے ساتھ ایسا معاہدہ کیا ہے جو بترومسیلہ کی پیداوار اور ترسیل کو برقرار رکھنے کی ضمانت دیتا ہے۔ مقامی حکام اور قبائل نے اس معاہدے کی منظوری دی، جس کے باعث جنوبی عبوری کونسل پر ان علاقوں سے پیچھے ہٹنے کا دباؤ بڑھ گیا کیونکہ اس کے زیادہ تر جنگجو صوبے کے باہر سے آئے ہوئے تھے۔
اسی دوران، یمنی عبوری صدارتی کونسل کے سربراہ رشاد العلیمی نے ریاض سے کہا ہے کہ وہ اقوامِ متحدہ سے مطالبہ کریں گے کہ جنوبی عبوری کونسل کو سیاسی عمل میں رکاوٹ ڈالنے والے فریق کے طور پر درج کیا جائے اور اس پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کونسل کے زیرِ کنٹرول علاقوں میں سرکاری شہری اور عسکری عملے کی تنخواہیں روک دی جائیں گی۔
ذرائعِ متعلقہ نے کہا ہے کہ عیدروس الزبیدی کو حالیہ دنوں میں متعدد بین الاقوامی اور علاقائی کالز موصول ہوئی ہیں جن میں انہیں حالات کو پرسکون رکھنے کی ہدایت کی گئی۔
