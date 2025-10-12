پاکستان کی کارروائیوں میں 200 سے زائد افغان طالبان اور وابستہ دہشتگرد ہلاک ہوئے: آئی ایس پی آر

پاک فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان کی جانب سے گزشتہ رات کی جانے والی اشتعال انگیزی کے جواب میں 200 سے زائد طالبان اور ان سے وابستہ دہشتگرد ہلاک ہوئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی میں فتنۃ الخوارج نے 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب حملہ کیا، بزدلانہ اقدام میں فائرنگ اور چند مقامات پر دراندازی کی گئی، حملہ سرحدی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کر کے دہشتگردی کے اہداف کی تکمیل کے لیے کیا گیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج نے ناصرف حملے کو پسپا کیا بلکہ طالبان فورسز اور ان سے وابستہ خوارج کو سنگین جانی نقصان پہنچایا، حقِ دفاع کے تحت پاک فوج نے سرحدی پٹی پر مؤثر اور فیصلہ کن ردِعمل دیا اور افغان علاقے میں موجود طالبان کے کیمپس اور پوسٹس پر فائرنگ کی گئی۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق طالبان کے کیمپس اور پوسٹوں پر فضائی ضربیں اور کارروائیاں کی گئیں، کارروائیاں دہشتگردی کی تربیتی آماجگاہوں اور حمایتی نیٹ ورکس کے خلاف کی گئیں، ان میں فتنہ الخوارج، فتنہ االہندوستان اور داعش سے وابستہ عناصر شامل ہیں۔
شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ پاک فوج کی کارروائیوں کے دوران شہری جان و مال کے تحفظ اور غیر ضروری جانی نقصان سے بچنے کی تمام احتیاطی تدابیر کی گئیں۔
آئی ایس پی آر کے مطابق بلا اشتعال اور مستقل کارروائیوں میں سرحدی پٹی پر متعدد طالبان مقامات تباہ کیے، افغان طالبان کی 21 پوزیشنز پر وقتی طور پر قبضہ کیا گیا، انٹیلیجنس معلومات اور نقصان کے تخمینے کے مطابق پاکستانی افواج کی کارروائیوں میں 200 سے زائد طالبان اور وابستہ دہشتگرد ہلاک ہوئے، بڑی تعداد میں طالبان اور وابستہ دہشت گرد زخمی بھی ہوئے۔
پاک فوج کا کہنا ہے کہ افغان طالبان اور اس کے حواری دہشت گردوں کی فائرنگ کے واقعات میں 23 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، افواج اپنے عوام کی جان و مال اور ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، ہمارا عزم پاکستانی سرزمین کے دفاع اور اپنی سلامتی کو خطرہ پہنچانے والوں کے خاتمے کے لیے غیر متزلزل ہے۔
آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام، تعمیری سفارتکاری اور مکالمہ کو ترجیح دیتے ہیں، افغان سرزمین کے دہشت گردی کے لیے استعمال کو برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ سنگین اشتعال انگیزی طالبان کے وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران کی گئی، بھارت کو ہم خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سہولت کار قرار دیتے ہیں۔
