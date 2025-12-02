قاہرہ نے غزہ کی محدود تعمیر نو کے اسرائیلی منصوبے کی مخالفت کر دی

اہلِ بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق قاہرہ میں مصر کے جنرل انٹیلی جنس چیف حسن رشاد اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی شاباک کے سربراہ ڈیوڈ زینی کے درمیان اجلاس میں کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اجلاس اس وقت ہوا جب بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام کے عمل میں اب بھی سنگین رکاوٹیں موجود ہیں۔
لبنانی اخبار الأخبار کے مطابق رشاد نے ملاقات میں اسرائیلی تجاویز کو مسترد کیا، خاص طور پر وہ منصوبہ جس میں غزہ کی تعمیر نو صرف جنوب غزہ کے زیر قبضہ علاقوں تک محدود کی جا رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ مصر کی شرم الشیخ مذاکرات میں طے پانے والے معاہدات کے احترام پر زور دیا۔
ذرائع کے مطابق رشاد نے کہا کہ اسرائیل کی فضائی جارحیت کو روکنے کے کوئی مؤثر ضمانتیں نہ ہونا بین الاقوامی فورس کی موجودگی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، خاص طور پر اس وقت جب کئی ممالک غزہ میں فوجی بھیجنے سے گریزاں ہیں۔
علاوہ ازیں، عبری رسالہ ایبوک کے مطابق واشنگٹن کو اس بین الاقوامی فورس میں ممالک کو شامل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں کیونکہ بیشتر حکومتیں حماس یا دیگر سرگرم گروپوں کے ساتھ براہِ راست تصادم کے خطرے سے ڈرتی ہیں۔
اسرائیلی ذرائع نے بتایا کہ ایال زامیر، اسرائیلی فوج کے نئے سربراہ، آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے۔ اس دورے میں غزہ، لبنان اور شام کے معاملات پر سیکیورٹی اجلاس شامل ہیں۔
