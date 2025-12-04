غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموشی ناقابل فہم ہے: مفتی اعظم عمان
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق سلطنت عمان کے مفتیِ عام شیخ احمد الخلیلی نے کہا ہے کہ قابض صہیونی ریاست اب بھی ہمارے اہلِ غزہ پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے خصوصاً رفح میں محصور فلسطینیوں پر اس کی سفاکیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہونے والا جنگ بندی معاہدہ کسی مثبت نتیجے تک نہیں پہنچا۔
شیخ الخلیلی نے "ایکس” پر جاری اپنے بیان میں وضاحت کی کہ یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ غزہ کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں شریک ممالک فوری مداخلت کریں۔ انہوں نے ان ممالک کی خاموشی پر شدید حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ عالمی برادری خصوصاً اسلامی دنیا کا اس ظلم پر خاموش رہنا انتہائی افسوسناک ہے۔
انہوں نے فوری اور مؤثر اقدام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے دنیا کے تمام زندہ ضمیر انسانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی کاز کے لیے اپنی امداد اور جدوجہد جاری رکھیں خصوصاً غزہ کے لیے۔ شیخ الخلیلی نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور ان مظالم پر خاموش رہنا ایک ایسا داغ ہے جسے وقت بھی نہیں دھو سکتا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ مسئلہ کب تک یونہی لٹکا رہے گا۔
سات اکتوبر 2023ء سے قابض اسرائیل امریکہ اور یورپ کی سرپرستی میں غزہ کی پٹی پر نسل کشی کی مہم جاری رکھے ہوئے ہے جس میں قتل، بھوک، تباہی، جبری بے دخلی اور گرفتاریوں جیسے جرائم شامل ہیں۔ قابض اسرائیل بین الاقوامی مطالبات اور عالمی عدالتِ انصاف کے جنگ بندی اور قتلِ عام روکنے کے احکامات کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے۔
اس نسل کشی کے نتیجے میں اب تک دو لاکھ اکتالیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ اس کے علاوہ گیارہ ہزار سے زیادہ فلسطینی اب بھی لاپتہ ہیں۔ لاکھوں بے گھر کیے جا چکے ہیں۔ بھوک اور قحط نے درجنوں جانیں نگل لی ہیں جن میں زیادہ تر بچے شامل ہیں۔ جبکہ غزہ کی بیشتر آبادیاں اور شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔
