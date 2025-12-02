  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. فلسطین

غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی، دو فلسطینی شہید

2 دسمبر 2025 - 15:31
News ID: 1756815
غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی، دو فلسطینی شہید

غزہ میں جاری جنگ بندی کی ایک اور کھلی خلاف ورزی کے دوران اسرائیلی حملوں میں دو فلسطینی شہید ہوگئے، جبکہ حماس نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں داخل ہونے والی روزانہ امداد نہ صرف ناکافی ہے بلکہ اس کا بڑا حصہ انسانی امداد کے بجائے تجارتی نوعیت کا ہے۔ یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب شدید سردی کے آغاز سے قبل ہزاروں بے گھر فلسطینی مناسب پناہ گاہوں سے محروم ہیں۔

ہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق فلسطینی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی ڈرون طیاروں نے مشرقی غزہ پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور ایک خاتون زخمی ہوگئیں۔

ادھر اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں دو فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ افراد مبینہ طور پر جنگ بندی کے تحت قائم ممنوعہ علاقے میں داخل ہوئے تھے، تاہم یہ اقدام جنگ بندی معاہدے کی صریح خلاف ورزی تصور کیا جا رہا ہے۔

اسی دوران حماس نے غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی کے عمل پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو امداد روزانہ غزہ میں داخل ہو رہی ہے وہ موجودہ انسانی المیے کے مقابلے میں قطعاً ناکافی ہے۔

حماس کے ترجمان حازم قاسم نے بتایا کہ اسرائیل روزانہ صرف 200 امدادی ٹرکوں کو داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے، جبکہ طے شدہ تعداد 600 ٹرک روزانہ تھی۔ ان کے مطابق ان ٹرکوں میں آنے والا زیادہ تر سامان تجارتی نوعیت کا ہے اور یہ عوام کی بنیادی ضروریات بالخصوص سرما کے موسم میں درکار پناہ گاہوں کی کمی کو پورا نہیں کرتا۔

حماس نے فوری طور پر موسم سرما سے بچاؤ کے لیے کنٹینرز اور مناسب خیموں کی غزہ میں ترسیل کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہزاروں بے گھر فلسطینی کسی بھی وقت شدید انسانی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha