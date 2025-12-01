​​​​​​​امریکا کو چاہیے کہ پہلے ایران کا اعتماد بحال کر ے:ایرانی وزیر خارجہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیرِ خارجہ نے جاپان کے وزیرِ خارجہ کے ساتھ ٹیلیفون پر گفتگو کرتے ہوئے دوطرفہ تعلقات اور بین الاقوامی مسائل کے تازہ ترین حالات پر تبادلۂ خیال کیا۔
سید عباس عراقچی نے گفتگو کے آغاز میں مسٹر موتهگی کو دوبارہ وزیرِ خارجہ مقرر ہونے پر مبارک باد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ سابقہ تجربے اور دونوں ممالک کے درمیان تعمیری روابط کے پس منظر میں، نئے دور میں بھی قریبی، تخلیقی اور مؤثر تعاون جاری رہے گا۔
وزیرِ خارجہ نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تازہ ترین پیش رفت اور امریکا و یورپی تین ممالک کے اقدامات و مؤقف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا:"یہ امریکا ہے جسے ایران کا اعتماد جیت کر دوبارہ سفارت کاری کی طرف لوٹنا چاہیے۔
جاپان کے وزیرِ خارجہ توشیمیتسو موتهگی نے بھی مغربی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے ٹوکیو کے تعمیری کردار پر زور دیتے ہوئے علاقائی و بین الاقوامی مسائل کے حل کے لیے سیاسی کوششوں کا خیرمقدم کیا اور سیاسی حلوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔
دونوں وزراء نے دوطرفہ تعاون، قونصلر امور اور انسانی معاملات سے متعلق تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور ایران–جاپان کے دیرینہ اور دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے باقاعدہ مشاورت اور رابطے جاری رکھنے پر زور دیا۔
