اسرائیلی فوج میں شدید بحران؛ افسران اور فوجیوں کی خدمات جاری رکھنے کی رغبت کم

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صہیونی فوج شدید بحران کا شکار ہے کیونکہ نئے اور موجودہ فوجیوں میں خدمات جاری رکھنے کی رغبت بہت کم ہو گئی ہے۔ اعلیٰ فوجی حکام مسلسل فوجی قوت میں کمی کے خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور حالیہ مطالعے سے پتا چلا ہے کہ فوج کو افسران کی کمی کا سامنا ہے اور موجودہ فوجیوں کی تعداد برقرار رکھنے میں بھی مشکلات ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی فوج میں تقریباً 1300 افسران کی کمی ہے جو اسٹوان اور سروان کے عہدوں پر ہونے چاہئیں، جبکہ 300 افسران سرگرد کی رینک میں کم ہیں۔
اندرونی سروے کے نتائج کے مطابق، صرف 63 فیصد افسران اپنی خدمات جاری رکھنے کے خواہاں ہیں، جب کہ 2018 میں یہ شرح 83 فیصد تھی۔ دیگر رینک کے فوجیوں میں خدمات جاری رکھنے کی رغبت 2018 میں 58 فیصد تھی جو اب 37 فیصد رہ گئی ہے۔
فوج میں پیشہ ورانہ عملے کو برقرار رکھنے میں برسوں سے مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ غیر فوجی شعبے میں کام کرنے کی آمدنی زیادہ اور ذمہ داریاں کم دباؤ والی سمجھی جاتی ہیں۔
اس حالیہ بحران کی شدت میں اضافہ اس لیے ہوا کیونکہ جنگ کے اثرات، غیر مناسب خدمت کے حالات، سیاسی تناؤ اور فوجی قیادت میں حالیہ تقرریوں پر عمومی ناپسندیدگی موجود ہے۔
گزشتہ نومبر میں، فوج کے انسانی وسائل کے اعلیٰ افسران نے کنسٹ کے ارکان کو بتایا کہ تقریباً 600 پیشہ ور فوجیوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست دی ہے، اور کم عمر افسران کو فوری ترقی دی جا رہی ہے تاکہ خالی عہدوں کو بھرا جا سکے۔
فوج کے سربراہ اور انسانی وسائل کے ڈائریکٹر کے ساتھ دیگر حکام اس بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبے تیار کر رہے ہیں اور ایسے قوانین کی منظوری روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پیشہ ور فوجیوں کے حالات کو مزید خراب کریں۔
اس وقت تقریباً 80 ہزار مرد حریدی نوجوان، جو 18 سے 24 سال کی عمر میں فوجی خدمات کے اہل ہیں، ابھی تک فوج میں شامل نہیں ہوئے۔ دوسری طرف، اسرائیلی فوج فوری طور پر 12 ہزار نئے فوجیوں کی ضرورت محسوس کر رہی ہے تاکہ غزہ میں حماس کے خلاف جنگ اور دیگر فوجی چیلنجز کے دوران موجودہ فوجیوں پر پڑنے والا دباؤ کم کیا جا سکے۔
آپ کا تبصرہ