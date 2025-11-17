  1. اصلی صفحہ
فاروق عبداللّٰہ کا پاکستان اور بھارت کو ’’مشورہ ‘‘

17 نومبر 2025 - 15:48
بھارتی زیر کنٹرول کشمیر نیشنل کانفرنس (JKNC) کے صدر فاروق عبد اللہ نے پاکستان اور بھارت کو ’’مشورہ ‘‘ دیدیا ۔

فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور سے کچھ نہیں نکلا، بھارت اور پاکستان تعلقات بہتر کریں۔ دہلی دھماکے کے بعد کشمیریوں کے ساتھ ناروا سلوک بند کیا جائے، پولیس اسٹیشن دھماکے کی مکمل تحقیقات کی جائیں۔

 ’’ جنگ ‘‘ نے غیرملکی میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ  فاروق عبداللہ کا کہنا تھا  کہ بھارت اور پاکستان کو تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے’’آپریشن سندور‘‘ جیسے اقدامات سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔

 انہوں نے نوگام پولیس اسٹیشن میں ہونے والے حادثاتی دھماکے پر سخت تشویش ظاہر کی، جس میں9 افراد ہلاک، 32 زخمی ہوئے، اور متعدد رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا۔

