فلسطینی تنظیموں کا امریکی منصوبے پر ردعمل: "غزہ میں فوجی تعیناتی فلسطینی خودمختاری کی خلاف ورزی ہے"

17 نومبر 2025 - 17:12
مختلف فلسطینی استقامتی تنظیموں نے امریکہ کی غزہ میں بین الاقوامی فوج تعینات کرنے کی تجویز کو فلسطینی اداروں کو کمزور کرنے اور امداد کو سیاسی ہتھکنڈے میں تبدیل کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی امداد صرف مجاز فلسطینی اداروں کے ذریعے فراہم کی جانی چاہیے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مختلف فلسطینی استقامتی تنظیموں نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ امریکی مجوزہ قرارداد غزہ کی مقامی فیصلہ سازی کو نظرانداز کرنے اور بیرونی سرپرستی مسلط کرنے کی کوشش ہے۔ اس اقدام سے فلسطینی ادارے کمزور ہوں گے اور امدادی عمل سیاسی دباؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

بیان میں واضح کیا گیا کہ انسانی امداد کا نظام اقوام متحدہ کی نگرانی میں مجاز فلسطینی اداروں کے ذریعے چلایا جانا چاہیے، تاکہ فلسطینی خودمختاری اور مقامی آبادی کی ضروریات کا احترام ہو۔ فلسطینی تنظیموں نے انتباہ دیا کہ اگر امداد کو غیر ملکی فورسز یا میکانزم کے ذریعے منتقل کیا گیا تو نہ صرف ادارے کمزور ہوں گے بلکہ فلسطینی مہاجرین کے حقوق کے تحفظ میں بھی رکاوٹ پیدا ہوگی۔

انہوں نے عالمی ادارہ انروا کے کردار پر زور دیا اور اسے فلسطینی مہاجرین کے ناقابل تنسیخ حقوق کا بین الاقوامی گواہ قرار دیا، تاکہ امداد اور تحفظ کے عمل میں شفافیت اور فلسطینی خودمختاری برقرار رہے۔

