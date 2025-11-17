  1. اصلی صفحہ
چوہدری انوار الحق کیخلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب، راجہ فیصل ممتاز آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب

17 نومبر 2025 - 17:32
News ID: 1751288
مظفر آباد: وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوارالحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگئی جس کے بعد راجہ فیصل ممتاز راٹھور نئے وزیر اعظم منتخب ہوگئے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسپیکر چوہدری لطیف اکبر کی زیرصدارت آزاد کشمیر اسمبلی  کے اجلاس میں  وزیراعظم چوہدری  انوارالحق کےخلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔یہ تحریک عدم اعتماد سردار جاوید ایوب،چوہدری قاسم مجید نے دیگر کے ہمراہ پیش کی۔

تحریک عدم اعتمادمیں متبادل قائد ایوان کے طور پر فیصل ممتاز راٹھور کا نام پیش کیا گیا تھا۔

راجہ فیصل ممتاز راٹھور کو 36ووٹ ملے، مخالفت میں 2ووٹ کاسٹ ہوئے جس کے بعد  فیصل ممتاز آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوگئے۔

اس سے قبل ایوان سے آخری خطاب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے ایک شخص ہی آئین اورانتظامی ڈھانچےکی تباہی کاذمہ دارہو ، کیا ان کی کابینہ کے ممبران اس کے ذمہ دارنہیں۔

تحریک کی کامیابی کے بعد  وزیراعظم ممتاز راٹھور کی حلف برداری کل ہونے کا امکان  ہے۔

ذرائع کے مطابق ، علالت کے باعث صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نئے وزیراعظم سے حلف نہیں لیں گے۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چوہدری لطیف اکبر نئے وزیر اعظم سے حلف لیں گے۔

