  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. امریکہ

فلسطین کی حمایت سے دست بردار نہیں ہوں گے، وینزویلا

16 نومبر 2025 - 10:28
News ID: 1750848
مآخذ: ابنا
فلسطین کی حمایت سے دست بردار نہیں ہوں گے، وینزویلا

فلسطین کے قومی دن کے موقع پر وینزویلا کے صدر   نیکولس مادورو نے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے جائز مطالبے سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک فلسطین کو خودمختاری نہیں مل جاتی۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی کاز  کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق فلسطین کے قومی دن کے موقع پر وینزویلا کے صدر   نیکولس مادورو نے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے جائز مطالبے سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک فلسطین کو خودمختاری نہیں مل جاتی۔

صدر مادورو نے کہا ہے کہ فلسطین کے عوام کو ایک آزاد ریاست میں امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود حقیقی انصاف ملنے تک امن قائم نہیں کیا جاسکتا۔

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha