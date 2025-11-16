ویڈیو || ہمارے پاس اگر کوئی مادر مقاومت ہے تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا (س) کی ذات ہے، مولانا سید شمیم رضا رضوی
16 نومبر 2025 - 18:28
News ID: 1750977
اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق یکم جمادی الثانی کو حرمِ سیدہ سلام اللہ علیہا سے مسجد جمکران تک ہونے والی مشیِ فاطمیہ کے موقع پر اپنے پیغام میں مولانا سید شمیم رضا رضوی نے کہا کہ: حرمِ سیدہ سلام اللہ علیہا سے مسجد جمکران تک نکالا جانے والا یہ عظیم الشان مشی، سیدۂ کائناتؑ سے تجدیدِ عہد، عقیدت و وفا اور مظلومیتِ فاطمیؑ کے احیاء کی عالمی علامت بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوموں کی بیداری اسی وقت ممکن ہے جب وہ سیدۂ فاطمہ الزہراءؑ کی سیرت کو مشعلِ راہ بنائیں۔
