خطے میں ایک بڑی فوجی کاروائی ہو سکتی ہے:امریکہ کا انتباہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عراق کے وزیرِ دفاع ثابت العباسی نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے بغداد کو خبردار کیا ہے کہ خطے میں ایک بڑی فوجی کارروائی قریب الوقوع ہے، اور عراقی مسلح گروہوں کو کسی بھی قسم کے ردِعمل سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔
عرب روزنامے الشرق الاوسط کے مطابق، وزیرِ دفاع عراق نے اپنے امریکی ہم منصب پیت ہیگسٹ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا وزیرِ جنگِ امریکہ نے مجھے بتایا کہ خطے میں ایک فوجی آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ یہ آپ کے لیے ہمارا آخری انتباہ ہے عراقی مسلح گروہوں کو کسی بھی حالت میں اس کارروائی پر ردِعمل نہیں دینا چاہیے۔
العباسی کے مطابق، یہ گفتگو تقریباً ۱۱ منٹ جاری رہی جس میں امریکی وزیرِ جنگ نے واضح کیا کہ واشنگٹن ایک پیشگی فوجی حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے خبردار کیا کہ اگر عراق سے وابستہ کسی بھی گروہ کی مداخلت یا جوابی کارروائی دیکھنے میں آئی تو امریکہ سخت ردِعمل دے گا۔
عراقی وزیرِ دفاع نے کہا کہ بغداد موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور امریکہ سمیت دیگر علاقائی فریقوں سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ جنگ کا دائرہ عراق کی سرزمین تک نہ پھیل جائے۔
انہوں نے زور دیا،ہم نے واضح کر دیا ہے کہ عراق کو دوسروں کی لڑائی کا میدان نہیں بننے دیا جائے گا۔ تمام گروہوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ کسی بھی اشتعال انگیز یا خودسرانہ اقدام سے گریز کریں۔
العباسی نے مزید کہا کہ حکومتِ عراق نے اپنے ملک میں موجود بین الاقوامی اتحادی افواج کے اڈوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کا عہد کیا ہے، لیکن ساتھ ہی امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی فوجی کارروائی کے دوران عراقی خودمختاری کا احترام کیا جائے اور ملک کو تنازع میں نہ گھسیٹا جائے۔
رپورٹ کے مطابق، دونوں وزرائے دفاع کے درمیان یہ گفتگو تناؤ زدہ مگر سفارتی ماحول میں ہوئی، اور امریکہ نے اس پیغام کو بغداد کے لیے آخری وارننگ قرار دیا۔
العباسی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں تصدیق کی کہ اس کال میں عراقی فوج کے چیف آف اسٹاف، مشترکہ آپریشنز کمان کے نائب سربراہ، اور فوجی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر بھی موجود تھے۔
ان کے بقول، گفتگو کے اختتام پر امریکی وزیرِ جنگ نے صاف الفاظ میں کہا،یہ آپ کا آخری انتباہ ہے اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ موجودہ امریکی حکومت کیسے جواب دے گی۔
