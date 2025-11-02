تصویری خبر || کربلا میں "فاطمہؑ کے نور سے دنیا روشن" کے عنوان سے 5000 طالبات کی شاندار گریجویشن تقریب
اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، کربلا مقدسہ میں روضہ مبارک حضرت عباسؑ کی جانب سے عراق اور عرب و اسلامی ممالک کی جامعات کی ۵۰۰۰ طالبات کے اعزاز میں نویں سالانہ گریجویشن تقریب منعقد ہوئی۔ یہ تقریب تعلیمی سال 2024–2025 کے اختتام پر "من نور فاطمہؑ نضيء العالم" (ہم فاطمہؑ کے نور سے دنیا کو روشن کرتے ہیں) کے شعار کے تحت منعقد کی گئی، جس میں طالبات کی علمی کامیابیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔
2 نومبر 2025 - 17:57
News ID: 1745784
