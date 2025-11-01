ایران کی اقتصادی ترقی کے ہر فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہیں:pakstan

ایران کی اقتصادی ترقی کے ہر فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہیں
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق ، پاکستان کی وزارتِ خارجہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد ایران کی اقتصادی ترقی اور تجارت کے فروغ کے لیے کیے جانے والے ہر فیصلے کا خیرمقدم کرتا ہے۔
ترجمان دفترِ خارجہ طاہر اندرابی نے جمعہ کے روز اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان ہمیشہ اپنے برادر اور ہمسایہ ملک اسلامی جمہوریہ ایران کی اقتصادی خوشحالی کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا، “ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ ایران کی ترقی اور تجارت میں آسانی کے لیے اٹھائے گئے ہر قدم کی حمایت کرتے ہیں۔”
ترجمان نے یہ بیان اُس وقت دیا جب امریکہ نے بندرگاہِ چابہار سے متعلق اپنی پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے اسے تحریموں سے عارضی طور پر مستثنیٰ قرار دیا ہے۔
طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان امریکی پابندیوں یا ان سے متعلق فیصلوں پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا اور انہیں امریکہ کا خودمختار فیصلہ سمجھتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکی معافی یا پابندیوں میں نرمی کا غلط استعمال نہ کرے اور ایسی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو جو خطے میں منفی اثرات ڈالیں یا دہشت گرد عناصر کی حمایت کا سبب بنیں۔
سفارتی ترجمان نے مزید بتایا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدے کا بھی پاکستان بغور جائزہ لے رہا ہے۔ ان کے مطابق اسلام آباد جلد اس معاہدے کے ممکنہ اثرات پر اپنا موقف پیش کرے گا، کیونکہ یہ معاہدہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
واضح رہے کہ امریکہ کے وزیرِ دفاع پِیٹ ہگسٹ نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن اور نئی دہلی دفاعی شعبے میں تعاون، معلومات کے تبادلے اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ایک 10 سالہ معاہدہ کر چکے ہیں۔
بھارتی حکام کے مطابق، امریکہ نے چابہار بندرگاہ سے متعلق پابندیوں کی چھ ماہ کی توسیع بھی منظور کر لی ہے، تاکہ بھارت اس منصوبے کے تحت ایران کے ساتھ تجارت اور نقل و حمل کے منصوبے جاری رکھ سکے۔
