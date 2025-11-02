پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے یا کسی بین الاقوامی فوجی مشن کا حصہ نہیں بنے گا:خواجہ محمد آصف

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے وزیرِ دفاع خواجہ محمد آصف نے واضح کیا ہے کہ اسلام آباد کا غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے یا کسی بین الاقوامی فوجی مشن میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں پھیلائی گئی خبروں کو بنیاد سے من گھڑت قرار دیا۔
یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایک سرکاری اہلکار دانیال چوہدری کی جانب سے پاکستان کے ممکنہ کردار پر متنازعہ تبصرے نے سیاسی و میڈیا حلقوں میں شدید ردِعمل پیدا کیا۔
وزیرِ دفاع خواجہ آصف نے اپنے ردِعمل میں کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام اور ان کی مزاحمت کے ساتھ کھڑا ہے اور اسلام آباد کبھی بھی ایسے کسی اقدام کا حصہ نہیں بنے گا جو فلسطینی جدوجہد یا حماس کے خلاف ہو۔
انہوں نے کہا،پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے مقصد کی حمایت کی ہے، اور ہم کسی ایسی سرگرمی میں شریک نہیں ہوں گے جو اس اصول کے خلاف ہو۔
وزیرِ دفاع نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کا فوجی دستہ غزہ میں کسی غیر ملکی منصوبے کے تحت نہیں بھیجا جائے گا، اور ایسی تمام قیاس آرائیاں حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔
دوسری جانب، باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد جلد ہی غزہ کی صورتحال اور ممکنہ بین الاقوامی فورس کے بارے میں اپنی باضابطہ پالیسی کا اعلان کرے گا۔
یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے خواجہ آصف نے العربیہ انگریزی سروس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان، اگر باقاعدہ دعوت دی گئی تو، غزہ میں قیامِ امن کے لیے کسی بین الاقوامی فورس میں تکنیکی یا انسانی تعاون پر غور کر سکتا ہے۔
یہ فورس مبینہ طور پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تجویز کردہ غزہ جنگ بندی منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی فائر بندی عمل میں آئی۔
تاہم خواجہ آصف نے تازہ بیان میں واضح کر دیا کہ پاکستان کی شمولیت کا مطلب حماس کو غیر مسلح کرنا نہیں ہوگا، اور اسلام آباد کا ہر فیصلہ بین الاقوامی قانون، خودمختاری کے احترام اور فلسطینی عوام کے مفاد کے مطابق ہوگا۔
انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان کا مؤقف فلسطین کے ساتھ اصولی، تاریخی اور غیر متزلزل ہے، اور یہ پالیسی کسی بھی بین الاقوامی دباؤ سے تبدیل نہیں ہوگی۔
