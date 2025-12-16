بھارت: وزیرِ اعلیٰ بہار نے تقریب میں مسلمان خاتون کی نقاب کھینچ دی

بہار کے وزیرِ اعلیٰ نتیش کمار نے ڈاکٹروں کو اپائنٹمنٹ لیٹرز دینے کی تقریب میں ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچ دیا۔
مسلم دشمنی اور تنگ نظری کا حالیہ واقعہ بھارتی ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں پیش آیا ہے جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے اتحادی بہار کے وزیرِ اعلیٰ نتیش کمار نے ایک تقریب میں مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں روایتی اور دیسی طریقۂ علاج کی وزارت ’آیوش‘ کی جانب سے آیوش ڈاکٹروں کو ملازمت کا تقرر نامہ (Appointment Letter) دینے کی تقریب رکھی گئی تھی جس میں وزیرِ اعلیٰ بہار آیوش ڈاکٹروں کو تقرر نامہ دے رہے تھے۔
اس دوران جب ایک مسلمان خاتون نصرت پروین کی باری آئی جنہوں نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا اور مکمل برقعے میں ملبوس تھیں، خاتون کو تقرر نامہ حوالے کرتے ہوئے نتیش کمار نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور ان کا نقاب کھینچ دیا۔
اس موقع پر ان کے ساتھ موجود نائب وزیرِ اعلیٰ سمراٹ چوہدری نے انہیں روکنے کی کوشش بھی کی۔
مسلمان خاتون سے ہتک آمیز سلوک پر نتیش کمار کو بھارتی سوشل میڈیا صارفین اور بھارت کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
آپ کا تبصرہ