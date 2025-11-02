ایران اور پاکستان کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے کی منظوری جلد متوقع
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے وفاقی وزیر برائے تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے (FTA) کا مسودہ اس وقت ملکی سطح پر غور و خوض کے مرحلے میں ہے اور جلد ہی کابینہ کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔
ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات کے دوران وزیر تجارت نے دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی اقتصادی اور تجارتی وفود کے تبادلوں میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ باہمی مفادات کو مزید فروغ دیا جا سکے۔
جام کمال خان نے ایران اور پاکستان کے درمیان بیسویں مشترکہ اقتصادی کمیشن کے کامیاب انعقاد کو سراہا جو رواں سال ستمبر کے وسط میں تہران میں منعقد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نجی شعبے کے کردار کو بڑھانے کے لیے تجارتی وفود کی آمد و رفت میں اضافہ ضروری ہے۔
انہوں نے ایرانی ٹرکوں کو سرحدی مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وزارت تجارت متعلقہ اداروں، بشمول فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) اور وزارت مواصلات پاکستان، کے ساتھ مشاورت کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے سرگرم ہے۔
جام کمال خان نے بتایا کہ آزاد تجارتی معاہدے کا مسودہ، جو اسلام آباد میں طے پایا تھا، داخلی سطح پر جائزے کے بعد جلد کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
انہوں نے اس موقع پر صوبہ سیستان و بلوچستان کے گورنر کے دورۂ پاکستان اور پاکستان کے وزرائے مواصلات، ریلوے اور تجارت کے دورۂ ایران کی تجویز پیش کی تاکہ مشترکہ تجارتی کونسل کو دوبارہ فعال بنایا جا سکے اور باہمی تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے۔
وزیر تجارت نے مند-پیشین سرحدی مارکیٹ کے دوبارہ فعال ہونے کا خیرمقدم کیا اور باقی دو مشترکہ سرحدی منڈیوں چگدی-کوہک اور گبد-ریمدان کو جلد عملی شکل دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے غیرتعرفی رکاوٹوں میں کمی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس مقصد کے لیے دونوں ممالک کے پودوں کے تحفظ کے قومی اداروں (NPPOs) اور قرنطینہ ایجنسیوں کے درمیان قریبی تعاون ناگزیر ہے۔
وزارت تجارت پاکستان کے مطابق ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی، اور دونوں فریقوں نے تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
جام کمال خان نے ایرانی تاجروں کو نومبر کے آخر میں کراچی میں منعقد ہونے والی زرعی و غذائی مصنوعات کی نمائش میں شرکت کی دعوت بھی دی۔
ملاقات کے اختتام پر ایرانی سفیر اور وزیر تجارت پاکستان نے دونوں ممالک کے اعلیٰ قیادت کے اس مشترکہ وژن پر اتفاق کیا کہ 2028 تک دوطرفہ تجارت کو 10 ارب ڈالر سالانہ تک بڑھایا جائے۔
