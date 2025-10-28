 دشمن کا مقصد لبنان کو ختم کرنا ہے، مزاحمت ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے:حزب اللہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ کے پارلیمانی نمائندے اور پارلیمانی بلاک وفاداری برائے مزاحمت کے سربراہ محمد رعد نے کہا ہے کہ جب تک لبنانی حکومت مکمل طور پر اپنے عوام اور قومی سلامتی کے دفاع کی صلاحیت ثابت نہیں کر دیتی، مزاحمت اپنا فریضہ انجام دیتی رہے گی۔
روزنامہ القدس العربی کے مطابق، بیروت کے جنوبی نواحی علاقے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد رعد نے کہا کہ تمام لبنانیوں کو متحد ہو کر صیہونی دشمن کے اُس منصوبے کو ناکام بنانا ہوگا جس کا مقصد لبنان کو نگل جانا ہے۔
انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کی مزاحمت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حکومت اپنی دفاعی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہیں ہو جاتی۔ ان کے بقول، دشمن ہر بار نئے بہانوں سے لبنان کے خلاف سازش کرتا ہے، اس لیے قومی اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔
محمد رعد نے اس بات پر زور دیا کہ صیہونی جارحیت کا سب سے بڑا محرک لبنانیوں کے درمیان داخلی اختلافات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت اُس وقت وجود میں آئی جب حکومت عوام اور سرزمین کے دفاع میں ناکام رہی، اور آج بھی یہ اسی ذمہ داری کو نبھا رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ لبنان کی قومی سلامتی اور دفاعی حکمتِ عملی کی نظرثانی کے دوران، مزاحمت کا کردار ایک بنیادی اور تکمیلی ستون کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔
محمد رعد نے لبنانی سیاسی جماعتوں اور گروہوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے اختلافات کو ایسے طریقے سے حل کریں کہ دشمن اُن سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ان کے مطابق، اختلافات پر دشمن کی مداخلت لبنان کے لیے مزید خطرات پیدا کر سکتی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ گذشتہ 60 دنوں کے دوران صیہونی فوج نے کئی لبنانی دیہات مکمل طور پر تباہ کر دیے، جبکہ بعض بین الاقوامی مبصرین جو خود کو لبنان کے "دوست” کہتے ہیں، دراصل خاموش تماشائی بنے رہے اور دشمن کے جرم میں شریک ہوئے۔
محمد رعد نے الزام لگایا کہ اسرائیلی فوج اب بھی جنگ بندی کی متعدد خلاف ورزیاں کر رہی ہے، لبنانی شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے، گھروں کی دوبارہ تعمیر اور دیہات کی بحالی میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔
انہوں نے بعض داخلی لبنانی حلقوں پر بھی تنقید کی جو بقول ان کے، دشمن کے اقدامات کے جواز فراہم کرتے ہیں۔ رعد نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ایسی وجوہات ختم کریں جو دشمن کو اپنی جارحیت کے لیے بہانے فراہم کرتی ہیں۔
یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں اسرائیلی فوج نے لبنان کی سرزمین پر متعدد حملے کیے ہیں۔ لبنانی میڈیا کے مطابق، صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فورسز نے جنگ بندی کی دس سے زائد خلاف ورزیاں کی ہیں۔ بین الاقوامی نگران کمیٹی اب تک ان حملوں کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کر سکی۔
