قرارداد 2231 کے خاتمے کے بارے میں ایران، روس اور چین کا مشترکہ خط

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || ایران، روس اور چین کے سفیروں اور مستقل نمائندوں نے قرارداد 2231 کے خاتمے کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھا۔
اس خط میں درج ہے: ہمیں فخر ہے کہ عوامی جمہوریہ چین، اسلامی جمہوریہ ایران اور وفاقی جمہوریہ روس کے وزرائے خارجہ کے 28 اگست 2025 کے مشترکہ خط کا حوالہ دیں، جو سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس خط میں ہمارے ممالک کے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے حالیہ اقدامات کے بارے میں مشترکہ موقف کی تشریح کی گئی ہے جو ان کے دعوے کے مطابق، سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 (2015) کے تحت انجام دیئے گئے ہیں۔
اقوام متحدہ میں ایران، روس اور چین کے سفیروں نے قرارداد 2231 کے خاتمے کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط میں تین یورپی ممالک کی جانب سے "اسنیپ بیک" کو فعال کرنے کی کارروائی کو، قانونی اور طریقہ کار کے اعتبار سے، خامیوں سے بھرپور اور قانونی جواز سے عاری قرار دیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ قرارداد کا مکمل اور بروقت اختتام سلامتی کونسل میں ایران کے جوہری معاملے کے جائزے کے عمل کے اختتام کی علامت ہے۔
