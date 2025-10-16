  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. پاکستان کی خبریں

فتنہ الخوارج کی سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام، آپریشن میں45 سے 50 خوارج ہلاک

16 اکتوبر 2025 - 15:07
News ID: 1739315
مآخذ: روزنامہ جنگ
فتنہ الخوارج کی سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام، آپریشن میں45 سے 50 خوارج ہلاک

سکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کی سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر پاکستان میں در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی، آپریشن میں 45 سے 50 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا|| ذرائع کے مطابق سکیورٹی فورسز نے خوارج کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔

سیکورٹی ذرائع  کا کہنا ہے کہ مہمند میں پاک فوج  نے  کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 45 سے 50 خوارج ہلاک کر دیے،  کارروائی کے دوران کئی خوارج زخمی بھی ہوئے۔

سکیورٹی ذرائع کے مطابق مہمند میں آپریشن خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیا گیا،  آپریشن میں خوارج کی بڑی تشکیل کو نشانہ بنایا گیا۔

سکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ  پاک فوج کا علاقے کو گھیرے میں لے کر مکمل کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔

سکیورٹی ذرائع کے مطابق اس آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹوں سے جاری  ہے۔

اس سے قبل  خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں سکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 34 دہشتگرد ہلاک ہوئے تھے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق سکیورٹی فورسز نے 13 تا 15 اکتوبر خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کیں جس دوران مختلف جھڑپوں میں 34 دہشتگرد ہلاک ہوئے۔

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha