بھارتی ریاست کیرالاحجاب پہننے پر مسلم طالبہ کو اسکول چھوڑنے پر مجبور، والد کا اظہارِ افسوس

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، کیرالا کے ایک نجی اسکول میں آٹھویں جماعت کی مسلم طالبہ کو محض حجاب پہننے پر سرزنش کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد طالبہ نے اسکول چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسکول انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ اگر طالبہ اسکول کے ضوابط کو ماننے پر آمادہ ہو، تو اسے دوبارہ خوش آمدید کہا جا سکتا ہے۔
متاثرہ طالبہ کے والد پی ایم انَس نے بتایا کہ ان کی بیٹی اس واقعے کے بعد اپنے اساتذہ اور ساتھیوں کا سامنا کرنے کی حالت میں نہیں رہی اور خود کو اسکول سے الگ تھلگ محسوس کرنے لگی ہے۔ وہ اب کسی دوسرے اسکول میں داخلہ لے رہی ہے۔
اسکول کی پرنسپل ہیلینا البی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا:اگر طالبہ اسکول کے قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم اسے اسی محبت اور شفقت سے خوش آمدید کہیں گے جیسا کہ داخلے کے وقت کیا تھا۔ ہم اپنے طلبہ کو بھارتی اور کیرالا کی ثقافتی اقدار کے ساتھ انسانی ہمدردی اور اخلاقیات کا بھی درس دیتے ہیں۔"
ہیلینا البی نے یہ بھی کہا کہ چونکہ معاملہ عدالتی دائرہ اختیار میں ہے، اس لیے وہ مزید تبصرہ نہیں کریں گی۔
وزیر تعلیم کا ردعمل: "اساتذہ خود حجاب میں، طالبات پر پابندی کیوں؟"
کیرالا کے وزیر تعلیم وی سیون کٹی نے اس معاملے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا:
"یہ ایک تضاد ہے کہ خود اساتذہ حجاب پہنتی ہیں لیکن طالبات کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی نجی اسکول یہ سمجھتا ہے کہ وہ تعلیمی انتظامیہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے، تو یہ ناقابلِ قبول ہے۔"
انہوں نے کہا کہ اسکول انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ وہ والدین سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرتی۔
"اگر یونیفارم کے اصولوں پر سمجھوتہ کیے بغیر بھی کوئی حل نکالا جا سکتا تھا، جیسے کہ یونیفارم کے رنگ سے ہم آہنگ اسکارف کی اجازت دینا، تو اسے اپنایا جانا چاہیے تھا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ تعلیمی اداروں میں امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنا حکومت کی ترجیح ہے۔
"انصاف چاہتے ہیں، تنازع نہیں"
الزامات کے جواب میں کہ انہوں نے معاملے کو سیاسی رنگ دیا، وزیر تعلیم نے کہا:
"ہم نے معاملے کو سلجھانے کے لیے مداخلت کی، نہ کہ اسے بگاڑنے کے لیے۔ ہمارا مقصد انصاف ہے، اشتعال نہیں۔"
🌐 سیاق و سباق اور اہمیت:
یہ واقعہ مذہبی آزادی، اقلیتی حقوق اور تعلیمی اداروں میں مذہبی لباس پر جاری عالمی مباحثے کا حصہ بن چکا ہے، خاص طور پر بھارت جیسے کثیرالمذاہب ملک میں جہاں آئینی طور پر ہر فرد کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔
آپ کا تبصرہ